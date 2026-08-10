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La aplaudida reacción de Ricardo Darín cuando dos argentinas debaten si saludarle en un semáforo

"¿Es Darín?, dale, saludalo", dice una de las chicas mientras que la otra, nerviosa, confiesa que le hace "pasar vergüenza" y le pide que no le grabe porque "es una persona". En ese momento el actor las ve y reacción así.

Ricardo Darín

"¿A quién no le ha pasado que al parar con el coche en un semáforo tienes al lado a un famoso?", pregunta Quique Peinado en el plató de Zapeando, donde muestra el vídeo en el que se puede ver la reacción de dos amigas argentinas cuando se encuentran a Ricardo Darín.

"¿Es Darín?, dale, saludalo", dice una de las chicas mientras que la otra, nerviosa, confiesa que le hace "pasar vergüenza". "No, no le quiero molestar", afirma una de ellas mientras que la otra sigue dudando de si se trata del actor. "¡No filmes, es una persona!", destaca la joven mientras se maquilla cuando, de repente, es Darín el que las mira y las saluda. Ellas, emocionadas, le devuelven el saludo: "¡Nos está saludando!". Y tú, ¿qué harías si te encuentras a tu famoso favorito?

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