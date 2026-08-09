¿Cuántos caballos de potencia tendrá el Aston Martin de Alonso con el nuevo motor? Honda responde

A Shintaro Orihara, jefe de la fábrica japonesa, le han preguntado por la mejora que experimentará el Aston en Zandvoort. Su respuesta desata la "emoción".

El Gran Premio de Países Bajos puede ser un auténtico punto de inflexión para Aston Martin y Fernando Alonso. El asturiano podrá probar el segundo motor que ha diseñado el Honda después de que el primero fuera un auténtico desastre.

Fernando ha tenido que lidiar con el peor monoplaza de la parrilla durante todo lo que llevamos de temporada. Sin embargo, un paquete de mejoras integrado en Hungría valió para que el asturiano llegara incluso a decir que "había comenzado un Mundial nuevo para él".

Ha sido sin duda el momento de más euforia en el 'box' de Aston Martin después de una primera mitad de campaña para olvidar, especialmente si tenemos en cuenta las aspiraciones que había a principios de año. La posibilidad de ganar carreras parecía real pero todo desmoronó en cuestión de días.

El motor Honda no se adaptó con el diseño de Adrian Newey. Ocho meses después, la fábrica japones comandada por su director Shintaro Orihara vuelve a hablar con entusiasmo sobre el segundo motor que incorporará el Aston de Fernando en Zandvoort.

A Orihara, en un vídeo publicado en las redes de Honda, le han preguntado cuántos caballos de potencia puede haber ganado el Aston con el nuevo motor: "No puedo decir el número exacto pero hemos alcanzo nuestro objetivo. Tengo confianza en lo que han logrado en la fábrica y estamos emocionados de llevar el nuevo motor a Zandvoort".

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