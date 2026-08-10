Un brote de 'bacteria carnívora' mata a 5 personas en EEUU, en alerta por la ola de ciclosporiasis

Esta bacteria prolifera en el agua de mar y en la mezcla de agua dulce y salada de estuarios y lagunas. La mayor parte de las infecciones ocurren a lo largo de la costa del Golfo.

Si el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos ya era una preocupación, ahora se suma otro, esta vez de Vibrio vulnificus, una de las conocidas 'bacterias carnívoras'. La semana pasada, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) del país confirmaron las primeras muertes por esta infección, provocada por una bacteria presente en alimentos frescos, concretamente en un tipo de lechuga servida en la cadena de comida rápida Taco Bell. Ahora, los CDC han alertado de un nuevo brote, en esta ocasión provocada por una bacteria presente en un tipo determinado de agua de baño.

Las autoridades sanitarias del estado de Luisiana han confirmado ya cinco muertes relacionadas con esta bacteria, mientras otras cuatro personas han sido confirmadas como infectadas. Todos los pacientes requirieron hospitalización. Las autoridades estatales han advertido del peligro que supone el baño en determinadas playas, especialmente cuando se tiene "una herida expuesta a agua salobre o salada" y esta se enrojece, se inflama, duele, se caliente o cambia de color. La zona del Golfo de México es el entorno ideal para la proliferación de la bacteria Vibrio vulnificus.

Este tipo de bacterias prolifera en el agua de mar y también en zonas donde se mezclan agua dulce y salada, como estuarios o lagunas. La mayor parte de las infecciones se registran entre mayo y octubre, y la gran mayoría ocurren en los estados a lo largo de la costa del Golfo. El tipo más letal de la bacteria Vibrio es precisamente la Vibrio vulnificus: hasta una de cada cinco infecciones resulta mortal. En lo que va de año, Florida, el estado que más infecciones registra de Estados Unidos, ha confirmado 14 casos y dos muertes: el año pasado se dieron 33 infecciones y fallecieron cinco personas.

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