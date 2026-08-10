Vivas pide un centro de internamiento de extranjeros y critica al Gobierno por hablar de "normalidad" en Ceuta: "Cae por su propio peso"

¿Qué ha dicho? "Son miles de personas deambulando por nuestras calles, por nuestros barrios, miles de personas sin techo, sin un lugar donde poder atender y satisfacer sus necesidades vitales, generando inseguridad, siendo un alto riesgo para la convivencia, perturbando el funcionamiento ordinario de los servicios".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, propuso la creación de un centro de internamiento para los migrantes que ingresaron irregularmente desde Marruecos a finales de julio. En una reunión con el ministro Ángel Víctor Torres, Vivas destacó la presencia de entre 8.000 y 11.000 migrantes en Ceuta y solicitó un plan estatal para recuperar la normalidad y expulsar a los involucrados en la "invasión". Subrayó la necesidad de un espacio para confinar a estas personas mientras se tramitan sus expulsiones y pidió recursos humanos y materiales para agilizar estos procesos. Además, reclamó un mando único para coordinar el plan y enfatizó la importancia de garantizar la seguridad fronteriza de Ceuta.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, apostó este lunes por la creación de un centro de internamiento para mantener recluidos mientras se tramita su expulsión a los migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma desde Marruecos el 30 y el 31 de julio.

Así lo reclamó Juan Jesús Vivas en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Vivas cifró en entre 8.000 y 11.000 los migrantes que se encuentran aún en Ceuta, y pidió un plan por parte del Estado con el objetivo, en primer lugar, de recuperar la normalidad, y en segundo lugar, de expulsar a "los que participaron de esta invasión y todavía permanecen" en la ciudad autónoma.

A este respecto aseguró que "son miles de personas deambulando por nuestras calles, por nuestros barrios, miles de personas sin techo, sin un lugar donde poder atender y satisfacer sus necesidades vitales, generando inseguridad, siendo un alto riesgo para la convivencia, perturbando el funcionamiento ordinario de los servicios".

Por este motivo, abogó por habilitar un espacio "para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas". "Estamos diciendo que tendrán restringidas por razones objetivas y perfectamente justificadas la libertad de movimiento hasta tanto se tramiten los expedientes de expulsión y se culminen", recalcó.

Esto pidió que se haga de forma urgente, porque de esta forma "se conseguirá que las necesidades vitales las tengan cubiertas, se conseguirá que no estén en nuestras calles y se conseguirá que se puedan tramitar con mayor agilidad y facilidad los expedientes de expulsión".

"Esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca"

Por otra parte, para agilizar los citados expedientes de expulsión reclamó medios humanos y materiales. "Sobre todo hace falta mucho personal, hace falta el refuerzo de las áreas de Extranjería, de Justicia, de Fiscalía, de Policía, todo lo que tenga que intervenir en un expediente de expulsión".

Asimismo, pidió un refuerzo del área sanitaria, ya que alegó que, aunque en Ceuta tienen competencia en materia de prevención de enfermedades contagiosas, se encuentran desbordados. Vivas reclamó al Gobierno "un mando único" que sea quien tenga por cometido "coordinar, dirigir y efectuar el seguimiento y evaluación" del citado plan, en el que urgió a la participación de todos los Ministerios afectados, y también el gobierno de Ceuta.

Para terminar, el presidente ceutí consideró "absolutamente imprescindible" que el Gobierno transmita "un mensaje inequívoco acerca de que la frontera está garantizada en cuanto a su seguridad por parte de España". "El día 30 de julio vimos que no era así", añadió.

"El día 30 de julio vimos que la frontera estaba en manos de un país tercero, vimos que la frontera podía ser vulnerada", insistió. Para Vivas "esto no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca". "España tiene medios y capacidades para garantizarle a Ceuta y al resto de España que nuestra integridad territorial, que nuestra seguridad en la frontera, están absolutamente garantizadas y ese es el único mensaje que hay que transmitir", apostilló.

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