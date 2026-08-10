Retiran seis modelos de gafas para ver el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares

¿Por qué es importante? Los productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia retirados tienen el filtro por debajo del mínimo de transmitancia (excesivamente oscuro).

Las autoridades de protección al consumidor han ordenado la retirada de seis modelos de gafas para eclipse solar debido a riesgos de lesiones oculares. Las marcas afectadas son Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia. Las irregularidades fueron detectadas por administraciones de consumo en varias comunidades, como Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón. El problema radica en que los filtros de las gafas no cumplen con los estándares mínimos, lo que lleva a los usuarios a retirarlas momentáneamente para localizar el sol, exponiendo sus ojos a radiación directa. Las gafas han sido incluidas en la red de alerta de productos peligrosos.

Las autoridades de protección a los consumidores han ordenado la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares. Se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia cuyas "irregularidades" han sido detectadas por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, según ha informado FACUA.

"Los seis modelos de gafas coinciden en las irregularidades detectadas por los organismos de consumo, que pueden producirse en otros muchos productos que se vengan comercializando o regalando en los últimos meses", advierte la organización.

La descripción del riesgo que se indica en todas las órdenes de retirada del mercado y prohibición de la comercialización es la siguiente: "El usuario se coloca las gafas para observar el eclipse solar. Al estar el filtro por debajo del mínimo de transmitancia (excesivamente oscuro), el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar.

Como reacción previsible, y estando de cara al sol, el usuario se desliza las gafas hacia la frente, las ladea o se las retira un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente. Durante ese intervalo sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa (radiación visible e infrarroja/ultravioleta). Se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina".

Los detalles de los modelos retirados

En el caso de las gafas de la marca Lionstar, modelo LSP1, el producto ha sido incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

Las gafas de la marca ECP Eye Care Proffesional han sido incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto, con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización. El riesgo se describe con las mismas características que el anterior.

En cuanto a las gafas de la marca Pelispan, la orden de retirada del mercado se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

También Galicia ha alertado de unas gafas de la marca Homanaje, modelo QW-50Z1 con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares. En este caso, fueron incluidas en la red de alerta el 29 de julio.

Las gafas de la marca Orro con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03). Fueron incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio.

Por su parte, la orden de inmovilización y retirada del mercado de las gafas de la marca Opticalia se incluyeron en la red de alerta que coordina el Ministerio de Consumo el pasado 31 de julio por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.

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