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Lo que hay detrás de los vídeos idílicos de las influencers en la playa: "¡Cómo quema la arena!"

Una influencer ha publica el making of de un vídeo que ha colgado en las redes donde se puede ver sus idílicas vacaciones en la playa. Spoiler: no todo es lo que parece.

Lo que hay detrás de los vídeos idílicos de las influencers en la playa: "¡Cómo quema la arena!"

En verano, lo único que abunda más que las insolaciones son los vídeos de influencers en la playa practicando el postureo. Una joven ha colgado en sus redes sociales el making of de su vídeo idílico en la playa para desvelar la realidad que hay detrás. Tras llegar cargada a la arena, la joven se maquilla mientras su madre, alucinada, le pregunta qué hace pintándose en la playa.

Además, la mujer pide a su madre que vaya con ella a la orilla para grabarle el vídeo mientras se quema con la arena. "Tú te tienes que venir porque alguien me tendrá que grabar", afirma la influencer, que finalmente ha colgado los dos vídeos para comparar la realidad con lo que publica en redes.

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