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Mónica Cruz desvela a qué famosa se encontró en Los Ángeles justo después de soñar con ella

"Soñé con ella y esa mañana me la encontré", recuerda Mónica Cruz de cómo vio a una famosa en Los Ángeles con la que acababa de soñar. Además, el resto de zapeadores recuerdan a qué famosos se han encontrado.

Mónica Cruz desvela a qué famosa se encontró en Los Ángeles justo después de soñar con ella

Tras ver un vídeo en Zapeando de la reacción de dos argentinas al encontrarse al actor Ricardo Darín en un semáforo, Miki Nadal pregunta a los zapeadores si alguna vez se han encontrado a algún famoso. Irene Junquera recuerda que se encontró al propio Darín de pequeña: "Le dije que quería estudiar Arte Dramático y me animó a hacerlo, fue encantador". Por otro lado, Mónica Cruz recuerda a algunos de los famosos internacionales que se ha encontrado en Los Ángeles.

"La actriz de American Beauty, Angela Hayes", recuerda la hermana de Penélope Cruz, que desvela que esa misma noche "había soñado con ella y a la mañana siguiente" se la encontró en la calle. Por último, Maya Pixelskaya destaca que los ídolos de sus compañeros "están vivos" y se los pueden encontrar por la calle mientras que los suyos es "complicado".

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