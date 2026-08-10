Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia: hay al menos 40 muertos y decenas de personas atrapadas

Los detalles El sismo se ha sentido en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, asegura que hay al menos 20 edificios derrumbados en su ciudad.

Un fuerte temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, causando daños en ciudades como Manizales, Cali y Pereira, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Inicialmente, se reportó una magnitud de 6,7, pero luego se corrigió a 7,4. El epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, a 82 kilómetros de profundidad. El sismo se sintió en ciudades como Bogotá, Medellín y Popayán. En Cali y Manizales, se reportaron daños en fachadas y en una torre de la catedral. En Pereira, el aeropuerto y otras edificaciones sufrieron daños. En Bogotá no hubo daños estructurales significativos.

Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) que ha dejado al menos 40 muertos, según ha informado 'Radio Caracol'. De momento, se han contabilizado 18 fallecidos en la ciudad de Pereira, una de las más afectadas; tres en Manizales; 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el departamento de Chocó. No obstante, el número podría variar ya que continúan las labores de búsqueda.

En Cali, una de las ciudades más grandes de Colombia, aún hay personas atrapadas tras el derrumbe de más de dos docenas de estructuras, declaró el alcalde Alejandro Eder. Añadió que la ciudad solicitó a las autoridades de Bogotá y Medellín el envío de equipos de rescate para apoyar las labores de salvamento.

"Hasta el momento, dos personas han sido rescatadas con vida: una anciana y una niña. Hay más personas atrapadas", declaró Eder a 'Blu Radio'. "Tenemos al menos 12 puntos críticos y 25 estructuras colapsadas a las que estamos respondiendo".

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, y en algunas de ellas hubo daños materiales. En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

"Hay muchos edificios agrietados", ha dicho el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora 'Blu Radio', sin que hasta el momento se tenga información de víctimas. Además, el edil ha asegurado que se han derrumbado al menos 20 edificios en su ciudad y que ya hay constancia de decenas de vecinos atrapados.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

El epicentro del terremoto estuvo cerca de San José del Palmar, en Chocó, una provincia escasamente poblada en la costa del Pacífico de Colombia. La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, dijo que hubo heridos y daños significativos en Quibdó, la capital provincial, y advirtió a los residentes sobre réplicas.

El Gobierno convoca un comité de emergencia

El presidente del país latinoamericano, Abelardo de la Espriella, ha informado de que ha asumido "el liderazgo" tras el seísmo. "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", ha indicado.

Asimismo, el mandatario ha solicitado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un informe detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. "También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno", ha indicado.

La Autoridad Marítima colombiana ha descartado por el momento una amenaza de tsunami para la costa, según ha informado la UNGRD, que ha asegurado que está en contacto con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para verificar "posibles afectaciones".

Suspenden vuelos en siete aeropuertos

El seísmo ha afectado a los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura, que han sufrido importantes daños, según ha indicado el organismo estatal encargado del control y la regulación de la aviación civil en el país.

"Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", ha publicado en la red social X.

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