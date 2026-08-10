Preocupación en Defensa y el CNI por la instalación de una planta china junto a la base naval de Ferrol ante el riesgo de espionaje

Los detalles La planta de ensamblaje de SAIC Motor, dueño de la marca MG, se ubicará a tan solo cinco kilómetros de distancia del arsenal de Ferrol. Además, cerca de la base naval se encuentra el astillero de Navantia.

La instalación de la primera planta en Europa del mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, SAIC Motor, cerca de la base naval de Ferrol ha generado preocupación en el Ministerio de Defensa y el CNI por posibles actividades de espionaje. La planta, ubicada a cinco kilómetros del arsenal de Ferrol y cerca del astillero de Navantia, ha despertado recelos, especialmente porque se ofrecieron otros emplazamientos sin intereses militares, como Vigo y Gijón. A pesar de las preocupaciones de seguridad, las autoridades gallegas ven el proyecto, con un presupuesto de 200 millones de euros y la creación de 1.000 empleos, como una oportunidad para Ferrol. La Junta de Inversiones Extranjeras debe aprobar su puesta en marcha. La Armada y Navantia reforzarán sus sistemas de protección para evitar ciberataques.

La instalación de la primera planta en Europa del mayor fabricante de vehículos eléctricos de China junto a la base naval de Ferrol ha encendido las alarmas en el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según ha publicado El País y ha podido confirmar laSexta, preocupa la posibilidad de que la fábrica de SAIC Motor, una empresa propiedad del Estado chino, se utilice como plataforma para espiar las instalaciones de la Armada y Navantia.

La planta de ensamblaje de SAIC Motor, dueño de la marca MG, se ubicará a tan solo cinco kilómetros de distancia del arsenal de Ferrol. Además, cerca de la base naval de Ferrol se encuentra el astillero de Navantia, la empresa pública encargada de construir embarcaciones para las Fuerzas Armadas españolas, lo que ha despertado el recelo en Defensa.

No solo ha despertado los recelos de los servicios de inteligencia la poca distancia entre las instalaciones. Según ha publicado El País, a la compañía china se le ofrecieron otros emplazamientos que disponían también de puerto y no afectaban a intereses militares, como los de Vigo y Gijón, pero prefirió Ferrol.

De hecho, algo parecido ocurre también en México. La compañía china ha planteado poner una planta en Tijuana, a 25 kilómetros de la base naval de San Diego, la mayor de la Navy en el Pacífico.

Sin embargo, esta preocupación por parte de Defensa y el CNI choca con el entusiasmo de las autoridades gallegas que lo califican como "el mayor proyecto internacional que llegó a Galicia en las últimas décadas". Es más, la Xunta de Galicia ve el desembarco de la automovilística china como una oportunidad para Ferrol.

Tal y como han confirmado fuentes de Defensa a laSexta, su puesta en marcha requiere la aprobación de la Junta de Inversiones Extranjeras en la que se expresa preocupación por esa instalación.

El presupuesto inicial del proyecto es de 200 millones de euros y su previsión la de crear 1.000 empleos directos, con una producción anual de 120.000 vehículos. Según indica el medio citado, la Armada y Navantia reforzarán sus sistemas de protección para blindar sus instalaciones y evitar ser víctimas de ciberataques y otras formas de espionaje electrónico.

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