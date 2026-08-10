El incendio en Niebla (Huelva) está "fuera de capacidad de extinción" tras arrasar 20.000 hectáreas

El dato En total, las evacuaciones preventivas alcanzan a 474 personas. De ellas, la gran mayoría se ha desplazado a segundas residencias o viviendas de familiares, mientras que un grupo de 27 vecinos permanece atendido en el teatro municipal de Zalamea la Real.

Un incendio forestal en Niebla, Huelva, sigue activo tras afectar a más de 8.000 hectáreas y provocar el desalojo de 474 personas. Desde la mañana del lunes, más de 150 efectivos, apoyados por maquinaria y un helicóptero, trabajan para controlar el fuego. El dispositivo inicial incluye autobombas y buldóceres, y se espera un aumento de aeronaves. El Comité de Operaciones se reunirá para evaluar la situación, y el consejero Antonio Sanz informará sobre el avance. Las evacuaciones preventivas han llevado a la mayoría de los afectados a segundas residencias, mientras 27 personas son atendidas en Zalamea la Real. Las autoridades locales han emitido recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios y mantener despejados los accesos para los servicios de emergencia.

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado este lunes que el incendio forestal declarado en el municipio de Niebla (Huelva) roza ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y se encuentra en estos momentos "fuera de capacidad de extinción, no por falta de recursos, sino por la extraordinaria complejidad" y la "peligrosidad" del comportamiento del fuego.

Así lo ha advertido el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la que ha avanzado que la extinción se prevé como una "carrera de fondo con obstáculos" que se prolongará durante días.

Sanz ha explicado que las condiciones meteorológicas han empeorado "drásticamente" desde primera hora de la mañana, adelantándose a lo previsto. "La combinación de rachas de viento de suroeste, la complicada orografía de barrancos y la aparición prematura de fenómenos convectivos --que generan grandes pirocúmulos-- está provocando el salto de focos secundarios en todas las direcciones a varios kilómetros de distancia", ha señalado.

"Esta situación invalida las estrategias de ataque y reduce drásticamente la eficacia de los medios aéreos, ya que la intensidad del calor y las turbulencias evaporan el agua antes de que alcance el suelo. Ante el riesgo de que las llamas dejen aislados a los retenes por la rápida unión de la cabeza del fuego con los focos secundarios, la prioridad absoluta sigue siendo garantizar la seguridad de la población y de los intervinientes", ha subrayado el consejero.

En este sentido, Sanz ha subrayado que "se continuarán tomando las decisiones de alejamiento preventivo que sean necesarias", centrándose actualmente en mantener y evaluar posibles nuevas medidas en el flanco norte y noreste hacia municipios como El Berrocal, Marigenta y El Pozuelo, además de mantener vigentes las evacuaciones de 479 personas, de las cuales 24 continúan atendidas directamente en el teatro de Zalamea por Cruz Roja, Protección Civil y el GREA.

Más de 150 efectivos movilizados

Más de 150 efectivos apoyados por maquinaria y un helicóptero combaten desde primera hora de esta mañana el incendio forestal declarado la tarde del pasado jueves en Niebla (Huelva). Según ha informado el Infoca a través de redes sociales el dispositivo inicialmente dispuesto para las primeras horas de este lunes está compuesto por 150 efectivos, once autobombas, diez buldóceres y un helicóptero semipesado y se prevé que vaya aumentando el número de aeronaves escalonadamente durante la mañana.

El Comité de Operaciones se reunirá a las 10:00 horas de este lunes y después el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informará sobre la situación del incendio, tras una noche en la que los trabajos se iban a centrar en consolidar una línea de defensa en la zona norte y asegurar el perímetro que rodea las poblaciones desalojadas cautelarmente, entre las que se encuentran el municipio de Berrocal o las aldeas de El Pozuelo o Marigenta.

Sanz destacaba en la noche del domingo en su última comparecencia que las complejas condiciones meteorológicas y la reactivación de focos secundarios mediante fenómenos convectivos, "convierten a cualquier escenario en imprevisible" y habían dificultado los trabajos del fuego en una jornada que calificó de "difícil y compleja". Ha informado de que la estrategia prioritaria durante la noche consiste en la ejecución de fuego técnico, algo que ha definido como "una maniobra quirúrgica" de "fuego contra fuego", combinada con el despliegue de maquinaria pesada.

La gran mayoría de las personas evacuadas se han desplazado a segundas residencias o viviendas de familiares, mientras que un grupo de 27 vecinos permanece atendido en el teatro municipal de Zalamea la Real por un operativo coordinado por Cruz Roja, Protección Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

En la tarde noche del domingo, Ayuntamientos como el de El Madroño (Sevilla) o Escacena del Campo (Huelva) hacían recomendaciones a sus vecinos ante la evolución del fuego. El de El Madroño, comunicaba la recomendación de la Delegación del Gobierno de que toda persona que estuviera en el municipio con motivo de vacaciones o fin de semana que procediera a "abandonarlo de forma ordenada y en calma" y la necesidad, pese a no tener aviso de evacuación, de que los vecinos "preparasen lo imprescindible" por si llegaba ese momento.

Desde el de Escacena se pidió a los vecinos que estuvieran en las casas y viviendas cercanas a la Finca de las Contiendas que abandonaran el lugar "de inmediato" y regresaran al núcleo urbano; se prohibía el desplazamiento hacia esa zona o hacia cualquier otro punto de la sierra para comprobar el estado de propiedades o ver el incendio y se indicaba la "vital y estricta" necesidad de que todos los caminos, carriles y accesos a la sierra permanecieran al 100 % despejados para los servicios de emergencia.

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