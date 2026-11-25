La chef Vero Gómez visita de nuevo Zapeando y justo a la hora de la merienda. Esta vez trae una receta de un sándwich exquisito pero al alcance de todos.

La chef Vero Gómez trae una nueva receta para un riquísimo sándwich. Se trata del que fue el bocata favorito de un chef famoso,Anthony Bourdain. Él lo descubrió y luego lo reinventó, la idea era hacer un sándwich exquisito pero con ingredientes que todos podamos comprar.

Ingredientes:

Mayonesa

Mostaza

Mortadela italiana

Queso Provolone

Pan brioche

Elaboración:

Primero freímos la mortadela, pero en forma de montecitos, en forma de flor, de esta forma quedará más jugosa.

Mientras se va dorando la mortadela ponemos por encima el queso provolone en finas lonchas, para que se vaya fundiendo.

Añadimos un chorrito de agua a la sartén para que la mortadela se funda, pero no se quede muy dura.

A continuación, untamos en una parte del pan mayonesa y en la otra la mostaza. El pan previamente se tuesta.

Para terminar, añadimos los bloques de mortadela y queso, varios para que quede con bastante sustancia el sándwich. Y a disfrutar.

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