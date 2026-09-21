Cocina
VÍDEO | La chef Vero Gómez comparte una deliciosa receta de aprovechamiento: un sándwich de pollo asado
Cuando comemos pollo asado, es muy normal que queden restos. Lo habitual es hacer croquetas, pero este lunes la cocinera comparte una alternativa a esa elaboración. Descubre la receta en el vídeo principal.
La chef Vero Gómez vuelve a Zapeando con una de sus deliciosas recetas. La cocinera va a elaborar un sándwich en el que el ingrediente principal es el pollo asado. Así que es una receta perfecta para los amantes de la cocina de aprovechamiento.
Ingredientes:
- Pollo asado desmigado
- Rebanadas de pan de masa madre
- Mayonesa
- Jugo del pollo asado
- Mostaza de Dijon
- Pepinillos en vinagre, cortados en láminas
- Repollo, cortado en juliana
Elaboración:
- Primero, se debe mezclar la mayonesa con un poco del jugo del pollo para darle un toque especial.
- Después, se debe untar la mayonesa en el pan y, seguidamente, se debe dorar el pan en una sartén.
- Mientras se dora el pan, mezclar el pollo asado desmigado con un poco de jugo de pollo y reservar.
- Mezclar el repollo con sal "para que suelte el agua". Después, escurrir y reservar.
- Seguidamente, mezclar el repollo con la mayonesa para hacer "una especie de ensalada tipo coleslaw".
- Por último, montar el sándwich. Vero indica que la parte untada en mayonesa es la parte exterior del mismo. Primero, poner una capa de pollo asado. Sobre el pollo, colocar un poco de repollo y, por último, unos pepinillos. En la otra rebanada de pan, untar mostaza de Dijon y cerrar el sándwich.