VÍDEO | La chef Vero Gómez comparte una deliciosa receta de aprovechamiento: un sándwich de pollo asado

Cuando comemos pollo asado, es muy normal que queden restos. Lo habitual es hacer croquetas, pero este lunes la cocinera comparte una alternativa a esa elaboración. Descubre la receta en el vídeo principal.

La chef Vero Gómez vuelve a Zapeando con una de sus deliciosas recetas. La cocinera va a elaborar un sándwich en el que el ingrediente principal es el pollo asado. Así que es una receta perfecta para los amantes de la cocina de aprovechamiento.

Ingredientes:

Pollo asado desmigado

Rebanadas de pan de masa madre

Mayonesa

Jugo del pollo asado

Mostaza de Dijon

Pepinillos en vinagre, cortados en láminas

Repollo, cortado en juliana

Elaboración: