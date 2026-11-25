Ricky Martin recuerda en una charla en 'iHeartRadio' el duro episodio de salud que vivió tras contraer la COVID-19: "No fui al hospital por miedo a que me intubaran y me mataran".

En Aruser@s, Tatiana Arús muestra las últimas declaraciones de Ricky Martin durante una charla en 'iHeartRadio', donde ha revelado uno de los episodios más complicados de su vida: la grave enfermedad que sufrió tras contagiarse de COVID-19 y que le hizo temer por su vida en varias ocasiones. El artista ha recordado cómo vivió aquellos días, donde ha explicado que llegó a encontrarse tan mal que sintió que la muerte estaba cerca.

"Me dio COVID muy fuerte y no fui al hospital por miedo a que me intubaran y me mataran. Me hospitalicé en casa y me vi muy mal. Estuve 50 días horizontal", ha recordado el cantante, que también ha confesado que llegó a sentir que se lo llevaban en tres ocasiones.

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