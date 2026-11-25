El joven celebró en un partido de final de liga metiéndose el balón bajo la camiseta, un gesto que, en el mundo del fútbol, suele asociarse con la paternidad.

En el último partido de liga, Lamine Yamal, jugador del Barça, celebró un gol metiéndose el balón bajo la camiseta, lo que ha desatado rumores de un posible embarazo de su novia, Inés García. Juan Sanguino, colaborador de Zapeando, ha investigado las redes sociales de Inés, notando que sube menos contenido y se tapa la tripa en fotos recientes. Sin embargo, también ha encontrado imágenes donde aparece con ropa deportiva sin aparentes signos de embarazo. A pesar de las especulaciones, ni Yamal ni García han confirmado o desmentido los rumores, manteniendo la incertidumbre sobre el tema.

En su último partido de liga, el jugador del Barça, Lamine Yamal, celebró metiéndose en balón bajo la camiseta. Su novia, Inés García, cada vez sube menos contenido a redes y, en las últimas fotografías, se tapa la tripa. Son varios los indicios que llevan a Juan Sanguino a pensar en un posible embarazo.

El colaborador va más allá y profundiza en las redes sociales de la joven. Ha encontrado fotografías en las que la joven aparece con ropa deportiva junto a una barra de ballet y no parece tener cuerpo de embarazada.

Sanguiano lo avisa: "No sé absolutamente nada, pero, ¿cuándo nos ha detenido eso en Zapeando para chinchorrear?". Hasta ahora, todo lo que se diga acerca de un posible bebé entre el futbolista de 19 años y la influencer dos años mayor son especulaciones, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

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