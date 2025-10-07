'Opalite', la nueva canción de Taylor Swift que desata la polémica: ¿es un plagio de un tema de Luis Miguel?

En este vídeo, Miki Nadal y Dani Mateo opinan sobre 'Opalite', la nueva canción de Taylor Swift, y la polémica sobre un supuesto plagio de '1+1=2 Enamorados', un tema que cantaba Luis Miguel en su época juvenil.

Taylor Swift sigue arrasando con su nuevo disco, 'The Life of a Showgirl', que ya está batiendo récords de ventas, pero que no está escapando a la polémica.

El motivo, que hay gente que ha visto un parecido más que razonable entre una de sus canciones, 'Opalite', y el tema de un joven Luis Miguel '1+1=2 Enamorados'.

En el vídeo sobre estas líneas, Miki Nadal prefiere no entrar en si las canciones son iguales o no, pero hay una cosa que tiene clara: "Luis Miguel de pequeño es igual a 'El Vaquilla'. Le falta robar un Seat Málaga".

Dani Mateo, por su parte, sí ve cierto parecido entre las dos canciones y recuerda cuando "Michael Jackson le robó la canción a Luixy Toledo".

