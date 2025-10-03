Del Real Madrid a Travis Kelce en 'Faith of Ophelia': los mensajes de Taylor Swift en las canciones de su nuevo disco

María Gómez desentraña los secretos de las canciones del nuevo disco de Taylor Swift, desde la alusión al Real Madrid hasta la letra de 'Faith of Ophelia', en la que la cantante habla de su prometido Travis Kelce.

Taylor Swift ha sacado nuevo disco, 'The Life of a Showgirl', donde da rienda suelta a su faceta más cabaretera y en la que combina vivencias íntimas con la fama.

Además, en una de sus canciones, 'Whishlist', habla del Real Madrid. "Sergio Ramos está pensando: 'Como en el siguiente disco hable de la Cibeles, la demando por plagio", comenta Iñaki Urrutia.

Como era de esperar, en este disco Taylor también habla de su prometido, Travis Kelce, al que dedica la letra de 'Faith of Ofelia': "Estás atrapado en mi memoria y solo tú posees la llave. Ya no me estoy ahogando ni engañando, todo porque viniste a mi".

María Gómez explica que el significado de esta canción sería que Taylor Swift está diciendo que su actual pareja "le ha salvado de sus anteriores relaciones tóxicas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.