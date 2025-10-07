¿Nacho o Cacho? Pilar Vidal escoge entre el zapeador y el meteorólogo de laSexta

La periodista visita Zapeando y el programa decide enfrentarla a un complicado dilema. Pilar, anteriormente, ya había mostrado interés por ambos. Descubre cuál ha sido su elección en el vídeo principal.

Pilar Vidal destaca por no tener pelos en la lengua y lanzar fichas a todos aquellos hombres que le parecen interesantes. Y dos de sus objetivos han sido Nacho García y Francisco Cacho.

Pero, ¿a quién escogería de los dos la periodista? "Hay que poner cañas en todo el puerto, nunca sabes dónde va a haber pez", comenta Dani Mateo. Zapenado ha pedido a ambos que se 'enfrenten' a Pilar para que esta escoja. "Ni Nacho ni Cacho", responde Pilar.

La periodista explica que con el meteorólogo ya tiene confianza y que un día le preguntó qué tipo de mujer buscaba. "Me dijo: 'Yo quiero una tía más joven y quiero una familia'". "Tengo un hijo de 20 años, volver a 'Faunia' y al parque de atracciones...no", añade Pilar, lo que provoca la risa del público.

Pilar confiesa que Nacho le gustó en la primera temporada de 'La Roca', pero este no le hizo mucho caso. "Ahora prefiero tenerlo como amigo", afirma. "Me di cuenta", señala Nacho, "mira que es raro que pille yo una indirecta...".

"Yo hoy venía para tirarte la caña a ti", desvela la periodista, dirigiéndose a Dani Mateo. Pilar se pone al lado de Dani, pero, al descubrir que el presentador de Zapeando tiene pareja, decide abandonar sus pretensiones. "Yo ni casados ni con pareja", concluye.

