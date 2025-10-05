Taylor Swift pulveriza todos los récords: su nuevo disco se convierte en el más escuchado en un solo día este año

Los detalles El duodécimo trabajo de la compositora consiguió romper cifras incluso antes de ver la luz ya que consiguió más de cinco millones de pre-guardados en las plataformas de streaming.

La aclamada estrella del pop Taylor Swift no se cansa de romper récords con sus álbumes, canciones e incluso conciertos. Esta vez, la estadounidense añade a su lista de méritos que su último disco, The Life of a Showgirl, se ha convertido en el más reproducido en un solo día en 2025.

Desde la plataforma de streaming Spotify han comunicado que el duodécimo trabajo de la compositora consiguió romper récords incluso antes de ver la luz ya que consiguió una cifra de pre-guardados sin precedentes al superar los cinco millones.

Swift está viviendo uno de los momentos más felices tanto en su vida personal como en la profesional. Además de proclamarse como una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos, anunciaba hace unos meses su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Tras la intensa espera por parte de sus fans, el equipo de la compositora sacó el álbum este viernes a las 6:00 horas, el cual cuenta con 12 canciones y homenajea al cabaret y a "aquello que ocurría detrás de bambalinas".

A diferencia del último disco de la artista, The Tortured Poets Department, en el que expresó un tono más meláncolico, en The Life of a Showgirl las plumas y la pedrería tomarían el protagonismo.

Asimismo, las mujeres inspiradoras marcarían algunos de sus temas, como Ofelia, personaje de Hamlet, en The Fate of Ophelia, o la actriz Elizabeth Taylor en una canción con el mismo nombre.

