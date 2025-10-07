Zapeando 'presenta' el 'Banco Central Ibérico': "¿Tienes chistorras en tu casa sin que te generen intereses?"

Miki Nadal presenta este nuevo banco después de que Koldo García, supuestamente, llame a los billetes de 500 euros 'chistorras'. No te pierdas todo lo que 'ofrece' el nuevo 'Banco Central Ibérico' en el vídeo principal.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha publicado unas conversaciones en las que Koldo García, supuestamente, llamaba 'chistorras' a los billetes de 500 euros. "Este martes Jose Luis Ábalos ha dicho que las chistorras que aparecen en los mensajes eran chistorras de verdad que su exasesor traía desde Navarra", comenta Nacho García.

"Vamos, que no era un código secreto sino la lista de la compra", añade el zapeador. "Mucha risa, pero, ojo, que la chistorra no salte de la bolsa de la compra a la bolsa de valores", afirma Dani Mateo.

El presentador de Zapeando 'anuncia' que ha existen bancos que han visto el filón a la chistorra. Un ejemplo de ello es el 'Banco Central Ibérico' cuyo anuncio 'protagoniza' Miki Nadal. "¿Tienes chistorras en tu casa muertas del asco sin que te generen intereses?", pregunta el zapeador en el anuncio.

"¡Deja de guardarlas debajo del colchón!", añade, "que la mancha de grasa no hay quien la quite". Nadal recomienda a la gente 'apuntarse' a la cuenta 'Manteca colorá', "sin comisiones y con una rentabilidad del 5% T.A.E: torreznos absolutamente espectaculares".

"En Banco Central Ibérico no te damos chóped por chistorra, por eso no te vendemos cosas que no necesites", informa el anuncio. El banco incluye hasta una tarjeta black, es decir, una pieza de embutido de color oscuro. "Te cebamos con los brazos abiertos", concluye el anuncio.

