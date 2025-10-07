Francisco Cacho explica por qué el cielo se ha teñido de rojo estos días: "Esto se llama candilazo"

En los últimos días, los cielos de varias zonas de España han sorprendido con espectaculares tonos rojizos y anaranjados al atardecer. Desde Zapeando, Francisco Cacho explica a qué se debe este fenómeno tan llamativo conocido como candilazo.

En los últimos días, en diferentes puntos de España se han podido ver atardeceres que han dejado a muchos con la boca abierta al observar el cielo teñido de un color rojizo intenso, como ha ocurrido en Azud de Riolobos (Salamanca) o en Ezcaray (La Rioja).

Sin embargo, este fenómeno tiene una explicación científica. Por eso, desde Zapeando han invitado al meteorólogo Francisco Cacho, que ha desvelado todos los detalles detrás de estos impresionantes atardeceres.

"Esto se llama candilazo, por el parecido a los colores del fuego de los candiles antiguos; también se llama arrebol", comenta Cacho.

El experto explica que este fenómeno visual "se debe a que la luz pasa por una capa más ancha de la atmósfera y se dispersa más". "Cuando el sol va cayendo en el horizonte, por la curvatura de la Tierra, la luz pasa de forma más paralela y actúa como un prisma", añade el meteorólogo.

