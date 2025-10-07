Pilar Vidal desvela el porcentaje de éxito que tiene su 'táctica' para ligar: "Cero"

La periodista apuesta por llevar la iniciativa y no duda en lanzar fichas a aquellos hombres que le parecen interesantes. No te pierdas la valoración que hace Pilar de su vida sentimental en el vídeo principal.

Zapeando cuenta este martes con una invitada muy especial: Pilar Vidal. La periodista ha sido la protagonista de alguna de las secciones del programa en numerosas ocasiones gracias a sus pícaros comentarios y su estilo para tirar la caña.

El programa comparte un vídeo que recopila alguno de los comentarios más divertidos de Pilar como, por ejemplo, sus piropos a la policía italiana o sus apuntes sobre su vida sentimental. "Tiras unas piedras que, en vez de en la tele, deberías trabajar en una cantera", comenta Isabel Forner.

La periodista confiesa a que su estrategia para ligar tiene "cero porcentaje de éxito". "Cero coma algo", le dice Dani Mateo. Vidal explica que pudo ver este lunes una obra de teatro, 'De Caperucita a loba', y se sintió reflejada en todas las mujeres que representa la obra.

"Mi psicólogo me dice que deje de decir que busco pareja", confiesa Pilar, "eso asusta a los hombres". "Entonces, ¿qué hago?", añade la periodista. Pilar cuenta que, cuando va a ver a su terapeuta, siempre habla, en algún momento, sobre el amor. "Me gusta porque tienes secciones", señala Nacho García.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.