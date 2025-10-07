Quique Peinado al ver el reencuentro entre Jennifer López y Ben Affleck: "Está más sonriente ahora que cuando estaban casados"

Jennifer López y Ben Affleck han vuelto a posar juntos, esta vez durante la presentación de la nueva película de la artista, 'El beso de la mujer araña'. Su inesperada aparición pública ha sorprendido a todos tras su reciente y mediático divorcio.

Jennifer López acaba de estrenar su nueva película 'El beso de la mujer araña' y, durante la premier, la actriz y cantante ha posado ante los medios muy bien acompañada: junto a su exmarido, Ben Affleck, productor ejecutivo de la cinta.

Esta ha sido la primera aparición pública de la expareja tras su divorcio, algo que ha sorprendido a muchos, ya que todo apuntaba a que la separación no había terminado precisamente en buenos términos.

Las imágenes también han llamado la atención en Zapeando. En concreto, a Quique Peinado, que ha reparado en un detalle que pocos habían notado. "No sé si notáis algo raro. ¿No estáis viendo que él está más sonriente al lado de Jennifer López que cuando estaban casados?", comenta el colaborador.

"No sé si son de esas parejas que se llevan mejor después de separarse o que Ben fuerza el gesto para que la película vaya bien, que al final es el que ha puesto el dinero", añade entre risas Peinado.

El zapeador incluso va más allá y compara dos imágenes: una de la premier y otra de cuando la pareja todavía estaba casada. Según él, al actor se le veía entonces "abatido y desanimado... parecía que siempre venía de presentar la trimestral del IVA".

