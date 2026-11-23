Miley Cyrus pasó por el altar el pasado viernes y ya ha compartido algunas de las fotos del evento. Como no podía ser de otra manera, Tatiana Arús las muestra en Aruser@s.

La propia Miley Cyrus ha compartido en redes sociales las fotografías de su boda con Maxx Morando. "Llevan cinco años de relación, uno comprometidos", destaca Tatiana Arús en Aruser@s.

La boda se llevo a cabo en la antigua casa de Frank Sinatra. Además de las imágenes del 'sí, quiero', la colaboradora se hace eco del menú que pudieron degustar los invitados.

El carpaccio de vieiras, el solomillo o los raviolis fueron algunos de los platos principales.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.