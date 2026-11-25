Reencuentros
El nostálgico reencuentro de David Bisbal y David Bustamante en México: "¡Te quiero, hermano!"
David Bisbal y David Bustamante han protagonizado uno de los reencuentros más esperados por los nostálgicos de Operación Triunfo, compartiendo una fotografía juntos 25 años después de coincidir en el concurso.
En la sección de los protagonistas de Aruser@s, un reencuentro muy esperado ha acaparado todas las miradas. David Bisbal y David Bustamante han sorprendido a sus seguidores con una fotografía juntos, 25 años después de su paso por la academia de 'Operación Triunfo'.
"Por lo visto, ambos se encuentran en México por motivos profesionales, pero han sacado un hueco para reencontrarse y hacerse una fotografía, que ha sido una gran sorpresa para los más nostálgicos", ha señalado Tatiana Arús."Y desmiente la presunta mala relación que durante tanto tiempo se rumoreó", ha comentado el presentador del programa.
Los propios protagonistas no han tardado en compartir su alegría por el reencuentro en redes sociales. "¡Pedazo de abrazo nos hemos dado! ¡Me encantó verte!", ha escrito David Bisbal en la publicación de su tocayo. Bustamante, por su parte, ha acompañado la imagen con un cariñoso mensaje: "Visitas molonas… ¡Te quiero, hermano!".
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