¿Se ha comprometido Miley Cyrus con Maxx Morando? Juan Sanguino da detalles sobre su anillo en la premiere de 'Avatar'

Miley Cyrus y su novio, Maxx Morando, asistían al estreno de la tercera parte de 'Avatar' y a la cantante se le vio luciendo un espectacular anillo ¿de compromiso? En este vídeo, Juan Sanguino lo explica.

Todo apunta a que Miley Cyrus y su novio, Maxx Morando, se han comprometido. Juan Sanguino explica que, con motivo de su cumpleaños la semana pasada, la cantante publicó varias fotos en las que mostraba el supuesto anillo de compromiso, pero que "nadie se dio cuenta".

El lunes, durante la premiere mundial de 'Avatar: Fuego y Ceniza', al que asistió la pareja, Sanguino apunta que Miley "fue a saco" exhibiendo la joya. Poco después, el padre de Maxx Morando les felicitó en Instagram con un emoticono de corazón y un anillo, lo que se ha tomado como la confirmación del compromiso.

El experto de Zapeando señala que el anillo habría costado unos 500.000 euros. "Está Georgina viéndolo en casa y diciendo 'menudo loser'", reacciona Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas.

¿Quién es Maxx Morando?

Sanguino también aporta más detalles sobre el prometido de Miley Cyrus, que es batería en un grupo, aunque toca varios instrumentos. La pareja se conoció en una cita a ciegas donde "él sabía perfectamente quién era Miley Cyrus".

La cantante ha desvelado que está enamorada de Morando porque "él si la respeta" y que su madre está un poco en contra porque "siempre la anima a estar con el hombre equivocado solo porque está bueno".

Miley es seis años mayor que Maxx, algo que según ella "le inspira". Fuentes cercanas a la cantante aseguran que él le aporta tranquilidad, lo que según Sanguino "se dice siempre que Miley se echa un novio nuevo".

