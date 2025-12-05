Marina Comes desvela cuáles son sus rincones favoritos de La Habana, en vídeo: "Es dopamina pura"

La influencer más viajera desvela sus lugares preferidos de la capital de Cuba. Así, señala alguno de los lugares más conocidos de la ciudad y qué planes deben llevarse a cabo para disfrutar de este enclave caribeño.

Marina Comes vuelve a Zapeando para llevarnos a un destino caribeño con un encanto muy especial: Cuba. Aunque esta isla tiene muchos rincones mágicos, la creadora de contenido de viajes indica que la primera parada obligatoria en este viaje es La Habana, la capital del país.

"Es dopamina pura", afirma, "una ciudad que no se parece a ninguna otra". "Es pura vida, es ruido, gente que te viene, te habla, la música en directo...", añade, "es un mix de muchas cosas". Marina recomienda que, el primer día, es visitarla junto a un guía local.

Los tres barrios más famosos de La Habana

Comes indica que, como viajeros, "nos interesan, principalmente, tres barrios: la Habana vieja, la Habana central y el famoso barrio del Vedado". Marina explica que la Habana vieja es la parte histórica, "donde está la arquitectura colonial". Además, allí se encuentran unos enclaves muy conocidos como la plaza de Armas o el convento de San Francisco de Asís.

"En la Habana central es donde están la mayoría de los hoteles o el famoso capitolio", cuenta. Allí también está la plaza del Parque Central donde está "todo el parque automovilístico espectacular de La Habana". Además, también se puede encontrar en esa zona un enclave muy curioso: el barrio chino.

En cuanto al barrio del Vedado, "es el antiguo feudo de la mafia norteamericana". "Está en famoso Hotel Nacional, el hotel Habana Libre o la Plaza de la Revolución", indica. Esta es la zona "más moderna y residencial", añade. En esa zona también se puede encontrar el Malecón, un famoso paseo marítimo de ocho kilómetros que une a los tres barrios.

Cultura local

Marina explica que en Cuba hay experiencias imperdibles. Comes cuenta que, por ejemplo, hay que hacer una visita subida en uno de los coches de época que se pueden encontrar en la ciudad. "Están allí para hacer un tour por donde quieras", explica.

La influencer también recomienda hacer una ruta de los cócteles más famosos de La Habana. "En El Floridita es donde nace el daiquiri", cuenta. Este local, además, era muy frecuentado por el escritor Ernest Hemingway.

Otro de los locales más conocidos es La Bodeguita de En Medio. "Es la cuna del mojito", explica Marina. En este local es posible encontrar fotografías de infinidad de personajes históricos que lo han visitado. Además, Comes también recomienda apuntarse a una clase de salsa o bailes caribeños.

