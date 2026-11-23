Los Javis tienen que montar una discusión para la sesión de fotos de 'Interview Magazine'. Se nota la experiencia al haber sido pareja tantos años.

Los Javis serán los protagonistas del próximo número de diciembre de 'Interview Magazine' como parte de su campaña para 'La bola negra'.

Para las fotografías de la revista, les han pedido en la sesión que simulen una pelea. Y los Javis, como buenos actores, lo hacen genial.

"¡Cómo se nota que han sido pareja!", reacciona Isabel Forner al ver la facilidad con la que ambos cineastas simulan una discusión.

Por su parte, a Dani Mateo lo que le llama la atención es otra cosa: "Pero, ¿ha vuelto Interviú?".

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