El creador de contenido español '@nobikdil' ha compartido su experiencia a bordo de un tren nocturno en la India que realiza un recorrido de 32 horas.

Viajar durante 32 horas en un tren nocturno puede convertirse en toda una experiencia, especialmente en la India. El youtuber español '@nobikdil' ha mostrado cómo ha sido su recorrido a bordo de uno de estos trenes, donde la afluencia de pasajeros fue aumentando a medida que avanzaba el trayecto.

Al principio, el tren no estaba demasiado lleno, pero, con cada parada, fueron subiendo más viajeros hasta que los vagones comenzaron a abarrotarse. El creador de contenido enseña cómo es pasar tantas horas dentro del convoy, desde el espacio del que dispone y la comodidad de los asientos hasta los pasillos y los baños. "Pues no ha pillado el peor día, ¡hemos visto más aglomeraciones en Aruser@s!", bromea el presentador del programa.

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