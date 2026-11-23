La cantante Karina versiona su mítica canción para animar el derecho al voto. "A mí me anima a votar, pero a votar en el sofá", comenta Dani Mateo.

En este video "una referente en nuestro país" nos invita a ejercer nuestro derecho al voto. La mítica cantante Karina ha versionado su canción 'En el baúl de los recuerdos' para animar a los españoles a ir a las urnas este próximo domingo.

"Con Karina las elecciones no son la gran fiesta de la democracia, sino el 'guateque' de la democracia", comenta Cristina Pedroche. A Dani Mateo, Karina le anima a votar "pero a votar ¡en el sofá!".

Lo cierto es que las próximas elecciones se prevén con una alta participación, pero con las estrofas de "pondremos nuestro voto en la urna uhhhh" la cantante espera que sea aún mayor.

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