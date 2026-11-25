Aruser@s muestra los cromos de 'Españiñi', una colección viral del creador de contenido '@alexhipi11' inspirada en memes que reúne a políticos españoles: desde Albert Rivera con el famoso adoquín a Mariano Rajoy con su "viva el vino".

¿Qué es 'Españiñi'? Se trata de una colección de cromos con estética de meme que reúne a políticos españoles y que se ha convertido en protagonista de los virales Aruser@s. El creador de contenido '@alexhipi11' es el artífice de estas cartas, que muestra a sus seguidores a través de Instagram.

"Abriendo sobres hasta que me salga Anotop At, día cuatro", comienza diciendo el joven, que abre un nuevo sobre y muestra uno a uno los cromos que contiene.

Entre ellos aparecen Pedro Sánchez, considerado por el creador de contenido como "la carta base más valiosa", Pablo Iglesias y Albert Rivera, representado con el famoso adoquín. También aparece Mariano Rajoy con su mítico "viva el vino", en una versión firmada.

Una selección de cromos que ha llamado la atención de los colaboradores de Aruser@s. "Ha tenido mucha suerte este chico", comenta entre risas el presentador del programa al ver la selección.

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