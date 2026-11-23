Los detalles Las acciones de la compañía se han disparado tras conocerse la noticia registrando una subida de más del 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Nvidia ha reinstalado a Jensen Huang como director ejecutivo tras su dimisión por relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria sospechosa de espionaje para China. El consejo de administración votó unánimemente su retorno, satisfecho con su "franqueza y capacidad de liderar", y tras consultar con funcionarios estadounidenses, concluyó que su regreso no supone riesgo para la seguridad nacional. Las acciones de Nvidia subieron más del 25 % tras el anuncio. Donald Trump calificó la decisión de "correcta", asegurando que el liderazgo de Huang es crucial para la economía estadounidense y que no hay pruebas de conducta ilícita.

Nvidia ha anunciado este lunes que restituye a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo con efecto inmediato después de que dimitiera hace dos semanas tras revelarse que mantuvo relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria de la que las autoridades estadounidenses sospechan que espiaba para China.

En un comunicado poco antes de la apertura de Wall Street, la compañía ha confirmado que su consejo de administración votó por unanimidad la restitución de Huang "tras una serie de conversaciones y reuniones con él", tras las que la junta quedó satisfecha con la "franqueza y capacidad de liderar" del ejecutivo de origen taiwanés. Además, la decisión ha llegado tras consultar a altos funcionarios del gobierno estadounidense, ha concluido que su regreso no entraña ningún riesgo para la seguridad nacional.

"El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", ha expresado en un comunicado Harvey Jones, presidente del Consejo.

Las acciones de Nvidia se han disparado tras conocerse la noticia, registrando un alza de más del 25 % en las operaciones previas a la apertura del mercado. La decisión de la empresa de recuperar a Huang supone un giro radical respecto a la postura adoptada por su consejo de administración apenas unos días antes, cuando descartó su regreso.

Ahora, el Consejo señala que Huang "ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera" y defiende que está apoyando plenamente la investigación que lleva a cabo la compañía. "Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", ha declarado Jensen Huang, según recoge el mensaje de la empresa.

Huang ha señalado que vuelve con "la mayor humildad y el compromiso renovado" y ha agradecido a la Junta Directiva su decisión. También a Colette Kress, quien asumió sus labores en funciones tras su renuncia. "Estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo", ha añadido Huang.

Huang transformó Nvidia, que originalmente diseñaba chips para videojuegos, en el principal proveedor de procesadores para inteligencia artificial, dirigiendo la hoja de ruta tecnológica, los acuerdos con clientes y las relaciones en Washington.

Trump afirma que es la "decisión correcta"

Al poco de conocer la noticia, Donald Trump ha señalado que la compañía ha tomado "la decisión correcta y adecuada" restituyendo a Huang en el cargo de director ejecutivo. "El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", ha explicado en su cuenta de Truth Social.

Además, el presidente estadounidense ha señalado que su Gobierno "no tiene motivos para considerar que el regreso de Jensen suponga riesgo alguno para la seguridad nacional": "El Fiscal General de los Estados Unidos ha confirmado que el Gobierno estadounidense no dispone de pruebas que indiquen que él haya incurrido en conducta ilícita alguna. En el plano personal, he tenido la oportunidad de conocer a Jensen; es un gran patriota y un tesoro nacional".

Eso sí, Trump ha apuntado que Nvidia "debería continuar con su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento, por parte de la empresa, de los controles de exportación de los Estados Unidos" para asegurar que están cumpliendo con sus "obligaciones" y con su "deber patriótico" de proteger la seguridad nacional estadounidense.

"¡Felicitaciones a Jensen, a la Junta Directiva de Nvidia, al pueblo de los Estados Unidos y, de hecho, al mundo entero!", ha concluido el republicano.

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