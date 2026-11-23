Ensangrentado y con un sujetador en la mano: Trump tira de meme tras la vuelta de Jensen Huang a Nvidia (y no es el único)

Los detalles El presidente ha subido a su red 'Truth Social' una imagen creada con inteligencia artificial rememorando la icónica foto del intento de asesinato que sufrió en Pensilvania en 2024.

Donald Trump ha celebrado el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia tras su polémica salida por una relación extramatrimonial con una supuesta espía china. En su red 'Truth Social', Trump compartió una imagen creada con inteligencia artificial que rememora un intento de asesinato en 2024, sustituyendo su cara por la de Huang y añadiendo elementos como un sujetador rojo y una bandera de Nvidia. Elon Musk también ha mostrado su apoyo al regreso de Huang, considerándolo una rectificación de errores. Las redes se han llenado de memes y montajes, incluyendo escenas de videojuegos y películas.

Las ocurrencias de Donald Trump no tienen límite. El presidente estadounidense ha celebrado este lunes la vuelta de Jensen Huang como CEO de Nvidia tras su polémica salida al conocerse su relación extramatrimonial con una supuesta espía china. Lo ha hecho subiendo a su red 'Truth Social' una imagen creada con inteligencia artificial rememorando la icónica foto del intento de asesinato que sufrió en Pensilvania en 2024.

En la imagen, Trump ha cambiado su cara por la de Huang y ha colocado en su mano un sujetador rojo. Además, ha añadido una bandera con el logo de Nvidia y ha puesto la foto del magnate del gigante tecnológico manchada de sangre.

Pero Trump no ha sido el único en hablar sobre el regreso de Huang a Nvidia. Las redes se han llenado de memes sobre esta noticia. De hecho, está corriendo como la pólvora una película de acción creada con inteligencia artificial, en la que hasta Elon Musk se queda sin palabras.

También se ha viralizado un montaje en el que se convierte en protagonista del videojuego del momento, el GTA VI. "Estoy de vuelta, América", relata en ese vídeo Jensen Huang. Del mismo modo, miles de personas han compartido las imágenes de su cameo en 'El Lobo de Wall Street'.

Trump y Musk celebran el regreso de Jensen Huang

Donald Trump y Elon Musk están más que contentos con el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia. De hecho, el presidente estadounidense ha felicitado a su amigo Huang, al que lleva defendiendo desde que empezó la polémica. Ha llegado a justificarlo diciendo que había cometido un fallo y que estaba pasándolo fatal.

A él se ha unido el magnate Elon Musk. En su caso, ha considerado el regreso de Huang como la forma de arreglar un fallo. Porque cree que ahora "se ha rectificado el error". "Está hecho", ha añadido en X.

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