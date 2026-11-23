Los detalles El PSOE se acerca poco a poco al PP, según el barómetro de laSexta. Estaría en el 28,7% de los votos, a casi tres puntos del PP. Los de Feijóo se mantienen como primera fuerza y lograrían el 31,5%, bajando unas décimas. Si suma fuerzas con Vox, ambos superarían el 50% de los votos, logrando la mayoría absoluta.

Faltan seis días para acudir a las urnas y el barómetro de laSexta sobre la intención de voto para las elecciones generales arroja la victoria del PP. Los de Feijóo lograrían un 31,5% de los votos (bajando unas décimas) y serían la fuerza más votada con casi tres puntos de ventaja sobre los socialistas.

No obstante, el barómetro realizado por Invymark para laSexta, muestra que el PSOE sigue en ascenso, aunque la duda está en hasta dónde llegará. Una duda que se resolverá el mismo 29N, ya que hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas.

En estos momentos, con la fotografía que muestra el barómetro de laSexta, el PSOE se quedaría como el segundo partido. Obtendría un 28,7% de los votos. Estarían por debajo del 30%, pero 10 puntos por encima de Vox. Un Vox que, aunque baja cinco décimas respecto al anterior barómetro, sigue fuerte y sería la tercera formación más votada con un 18,6% de los votos. Si los de Santiago Abascal unen fuerzas con el PP, se quedarían con más del 50% de los votos. Es decir, tendrían una sólida mayoría absoluta.

Y a gran distancia de la ultraderecha, Frente Amplio sería la cuarta formación con más apoyos, tendría un 6,5% (solo sube una décima respecto al barómetro de hace una semana) y se quedarían muy lejos de ese 10% que se marcaban como objetivo.

A la pregunta sobre la necesidad de un cambio de gobierno en España, sobre si creen que lo necesitamos, gana el 'sí'. Casi un 56% de los que han contestado a la encuesta creen que España tiene que cambiar de gobierno, frente a un 44% que opina que no, que estamos bien, que mejor quedarse con este gobierno.

Barómetro de laSexta para el 29N

Por partidos, tanto en el PP como en Vox, el 100% de sus votantes piensa que hay que cambiar de ejecutivo. En el PSOE prácticamente el 100% cree que es mejor no cambiar. Y en Frente Amplio, la gran mayoría (más de un 86%) piensa en no cambiar, pero hay un 14% que duda, que piensa que cambiar estaría bien.

Otra de las preguntas es si prefieren a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal. También gana el gobierno de derechas. Se imponen los que prefieren un gobierno del líder del PP con el de Vox, con un 52,3% frente a un 46,8% que cree que lo mejor ahora mismo es que Pedro Sánchez siga como presidente del Gobierno. Así que la dupla PP-Vox es vista por una mayoría una opción mejor que la opción de Sánchez.

Barómetro de laSexta para el 29N

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