Según un macroestudio de Reino Unido, un sencillo test con una silla puede determinar la mortalidad de las personas. Boticaria García nos enseña en este día cómo hacerlo y comprobar nuestros resultados.

Un sencillo 'snack de movimiento' puede mejorar mucho nuestra salud y Boticaria García nos explica cómo introducirlos en nuestro día a día.

Se tratan de cosas tan sencillas como subir escaleras o sentarse y levantarse de una silla. En este segundo caso, nos plantea realizar en casa el "test de la silla" para ver en qué situación nos encontramos.

Para ello, basta con sentarnos en una silla de casa, cruzar los brazos en el pecho y levantarse y sentarse cinco veces mientras alguien nos cronometra, tal y como nos muestra junto a Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas.

Este sencillo gesto mide la potencia, el equilibrio o la agilidad y, apunta, "tiene muchísima ciencia detrás". En este sentido, señala que hay un estudio a 28.000 personas de Reino Unido que concluye que "los que se levantaban más lento tenían casi un 50 % más de mortalidad que los que se levantaban más rápido".

De este modo existe una tabla de resultados orientativa que dice que en personas por debajo de los 40 años "todo lo que esté por debajo de seis segundos es buena señal", de 40 a 49 "tiene que estar en 7,6" y a partir de los 50 se empiezan a percibir leves diferencias entre mujeres y hombres.

Boticaria explica que este test "no es una bola de cristal" y que lo que más importa es la tendencia: "Si cada año te va costando mucho más, ojo". La parte buena es que es algo que se puede entrenar con sentadillas antes de la ducha: "Ese minutito que pasas con la mano debajo del chorro esperando que salga caliente, diez sentadillas", comenta.

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