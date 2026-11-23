En Zapeando analizamos la posible reconciliación amistosa entre Rauw y Rosalía. Un comentario en redes sociales desata los rumores de amistad entre los ex novios. ¿El famoso 'Perla' no es finalmente Rauw Alejandro?

Rosalía y Rauw Alejadro podrían estar dando pasos a una reconciliación amistosa. El cantante ha subido un video para dar a conocer su nueva canción: 'Tremendo desastre'.

Lo más sorprendente no es el video, que como dice Quique Peinado "parece que acaba de ver al Atleti y grabó ahí, en el estadio", sino el comentario que le dejó en la publicación la propia Rosalía.

'Ok banger' dejó en comentarios la cantante. Gracias a la traducción de Quique, podemos saber que ese comentario significa: "Temazo". Cristina Pedroche se alegra del buen rollo que hay entre los dos y apunta: "Como sigan así me los veo echándose unas risas en el confesionario de la 'Rosi'".

Pero esta no es la única señal amistosa que se han intercambiado Rauw y Rosalía. Antes de este suceso, Rauw Alejandro compartió en sus redes la última campaña de moda de Loli Bahía, actual pareja de Rosalía.

Cuando todo el mundo pensaba y casi confirmaba que el protagonista de 'La Perla' era Rauw, estamos ante un giro de guion y puede ser que la canción no fuera dedicada a él.

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