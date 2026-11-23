El colaborador de Zapeando ha decidido homenajear a la cantante, reciente ganadora del Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy.

Alaska ha recibido el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy. Un premio que, tal y como explica Necko Vidal, "es diferente a los que se entregan en las categorías habituales", ya que "no se reconoce un disco o una canción concreta, sino toda una trayectoria y la contribución de un artista a la música de un continente".

El colaborador de Zapeando repasa su carrera y recuerda que "hablamos de una mujer que lleva décadas reinventándose", ya que "empezó siendo una de las figuras fundamentales de la movida madrileña y después ha pasado por el punk, el pop, la electrónica y la música disco".

Además, Necko Vidal ensalza que Alaska "ha conseguido mantener su identidad artística absolutamente reconocible". "Lo más loable es conseguir que distintas generaciones con años de diferencia consigan identificarte con solo escuchar un poquito de tus canciones, y Alaska sin duda es una de esas artistas".

Por eso, Necko Vidal ha hecho querido homenajear la trayectoria de Alaska versionando su canción más popular, 'A quién le importa', con su violín en el plató de Zapeando.

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