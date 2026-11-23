Boticaria García nos habla de los 'snacks de movimiento', esos 'micohábitos' diarios que, según un estudio de Reino Unido, pueden reducir la mortalidad y el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas.

Boticaria García habla en Zapeando sobre los microhábitos, esos gestos saludables que no nos cambian la vida, pero que son capaces de "hacer de lo cotidiano algo extraordinario".

Los primeros son los 'snacks de movimiento', esfuerzos de un minuto e incluso menos que repartimos en el día a día y que "se pueden hacer en vaqueros".

Según un estudio realizado entre 22.000 personas de Reino Unido que no hacían deporte, se descubrió que tenían, sin saberlo, ratitos de esfuerzo intenso, como correr detrás del autobús, cargar la compra o subir escaleras a buen ritmo. Es lo que los científicos llaman VILPA, actividad vigorosa e intermitente en la vida diaria.

De este modo, y según el estudio, tres ratitos al día de uno o dos minutos se asocian con "un 30 o 40 % menos de morir por cualquier causa y casi un 50 % menos de problemas de corazón", apunta Boticaria.

Para apuntarse a esto de los 'snacks de movimiento' es tan fácil como subir escaleras. Para ello, Boticaria comparte un par de 'trucos', como hacerlo subiendo los peldaños de dos en dos. De este modo doblamos más la rodilla y el cuádriceps, lo que maximiza el esfuerzo y consigue que el hueso se vuelva más denso. Además de beneficioso, señala, Boticaria, "es gratis y se puede hacer sin salir del portal".

Otro truco es cambiar de velocidad por los tramos de las escaleras, que sirve como "entrenamiento por intervalos como el que pagas en el gimnasio, pero en la escalera de tu casa".

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