¿Por qué es importante? Defienden que la falta de recursos, las ratios elevadas, la sobrecarga docente y la insuficiencia de profesionales de apoyo, "tienen consecuencias en las aulas, especialmente para quienes necesitan una atención más individualizada".

La Plataforma de Familias por la Educación Pública ha entregado más de 27.000 firmas en la Consejería de Educación, apoyando la huelga educativa no universitaria iniciada el 14 de octubre. Las firmas, recogidas a través de la petición 'Apoyemos la huelga docente en Madrid', buscan que la consejera Mercedes Zarzalejo dialogue con el comité de huelga. La plataforma subraya que las condiciones laborales del profesorado repercuten en la calidad educativa. Exigen más recursos, profesionales y un entorno de confianza en los centros. Además, critican las instrucciones de neutralidad que podrían generar desconfianza. Insisten en que la educación pública requiere recursos, diálogo y acuerdos.

La Plataforma de Familias por la Educación Pública entrega este lunes en la sede de la Consejería de Educación las más de 27.000 firmas recogidas en apoyo a la huelga educativa no universitaria que arrancó el pasado 14 de octubre y para pedir a la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, que se reúna con el comité de huelga.

La firmas han sido recogidas a través de la petición ciudadana 'Apoyemos la huelga docente en Madrid' y la entrega la han realizado en la sede de la Consejería de la calle Alcalá, según ha indicado la plataforma en un comunicado.

Con ellas se alerta de que las condiciones en las que trabaja el profesorado afectan directamente a la educación que recibe el alumnado. En cualquier caso, ha aclarado que este posicionamiento es independiente de las firmas recogidas, que expresan el respaldo a las reivindicaciones de la huelga docente.

"La falta de recursos, las ratios elevadas, la sobrecarga docente y la insuficiencia de profesionales de apoyo tienen consecuencias en las aulas, especialmente para quienes necesitan una atención más individualizada", han defendido.

En este sentido, han recordado que elegir entre el derecho a la educación de sus hijos y los derechos laborales de sus docentes no está enfrentado y han defendido que "defender unas condiciones dignas para el profesorado es también defender una educación pública de calidad e inclusiva".

En este marco, han exigido a la consejera que se siente a negociar y dé respuestas concretas a las reivindicaciones de los huelguistas. "Hacen falta más profesionales, recursos suficientes, ratios adecuadas y medidas que permitan atender las necesidades de todo el alumnado", ha defendido.

En la misma línea, la plataforma ha trasladado su "preocupación y rechazo" ante "determinados" aspectos de las instrucciones remitidas a los centros educativos en las que se exige "deber de neutralidad". Entre ellos y "especialmente", ha citado que se habiliten mecanismos para comunicar posibles incumplimientos por parte del profesorado y que su aplicación "pueda generar un clima de vigilancia y desconfianza dentro de los centros".

"Respetar la neutralidad institucional es una obligación, pero también lo es garantizar los derechos fundamentales y la participación legítima de la comunidad educativa", ha dicho la plataforma, que ha indicado que las familias no quieren convertirse en "vigilantes del profesorado ni contribuir a enfrentar" a quienes comparten "una misma preocupación: la educación de nuestros hijos e hijas".

"La educación pública necesita recursos, diálogo y acuerdos. No más enfrentamientos", zanja la plataforma, que llama a defender los derechos del alumnado y exige "una educación pública digna e inclusiva".

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