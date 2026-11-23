Miles de evacuados de un concierto en Manchester tras la liberación de una "sustancia sospechosa"

Los detalles El incidente ocurrió al final de la actuación del rapero estadounidense Don Toliver en el recinto Co-op Live, donde tuvieron que ser atendidas más de 50 personas debido a "síntomas oculares y respiratorios".

Miles de personas fueron evacuadas de un concierto en Manchester tras la liberación de una "sustancia sospechosa" entre el público, según informó la Policía. El incidente ocurrió al final del concierto del rapero Don Toliver en el recinto Co-op Live. Más de 50 personas recibieron atención médica por "síntomas oculares y respiratorios", y una fue hospitalizada. La policía del Gran Manchester (GMP) evacuó a más de 12.000 personas de manera segura. Steph Parker, subdirectora de la policía, aseguró que se investigará el tipo de sustancia liberada, mientras que el servicio de ambulancias realizó una descontaminación del lugar.

Miles de personas fueron evacuadas este domingo por la noche de un concierto en Manchester, en el norte de Inglaterra, y más de 50 recibieron atención médica, después de que una "sustancia sospechosa" fuera liberada entre el público, informó este lunes la Policía.

El incidente ocurrió al final de la actuación del rapero estadounidense Don Toliver en el recinto Co-op Live, añadieron las fuerzas del orden, que han precisado que una persona fue hospitalizada para una evaluación detallada y más de 50 atendidas debido a "síntomas oculares y respiratorios".

La policía del llamado Gran Manchester (GMP, por sus siglas en inglés) recibió el aviso de que varios asistentes al evento sufrían los efectos de una sustancia desconocida, mientras que imágenes difundidas a través de las redes sociales mostraron la llegada de los servicios de emergencia al recinto.

Según cálculos de la GMP, más de 12.000 personas fueron evacuadas de forma segura. "Nuestra prioridad fue garantizar la seguridad de todas las personas que asistían al concierto. Varias personas recibieron atención en el lugar y una ha sido trasladada al hospital. Recomendamos a cualquier persona que haya abandonado el evento y que, posteriormente, haya empezado a sentirse mal, que acuda a su hospital más cercano", señaló hoy Steph Parker, subdirectora de la policía del Gran Manchester.

Parker indicó que habrá una investigación para determinar el tipo de sustancia liberada al aire. El servicio de ambulancias, por su parte, inició una descontaminación del lugar como medida de precaución, mientras que los responsables del reciento Co-op Live precisaron que colaboran con la Policía para determinar la causa del incidente.

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