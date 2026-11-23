¿Por qué es importante? La defensa de Puigdemont pidió a mediados de octubre que el Supremo aplicase la amnistía "con el carácter preferente y urgente que el contendido de la ley atribuye a la aplicación de la amnistía".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado este lunes un auto en el que declara la extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, así como el sobreseimiento libre de los hechos en la causa del 'procés'.

El tribunal confirma el auto de conclusión de sumario dictado por el magistrado instructor, Pablo Llarena, el pasado 3 de noviembre.

Con esta decisión, la causa del 'procés' se archiva de forma definitiva, un procedimiento abierto en 2017 contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig -que también huyeron-. Finalmente, se les exime de toda responsabilidad penal.

El auto desestima la pretensión de suspensión de la causa deducida por la acusación popular de Vox, que justificaba esa pretensión en la pendencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que guardaría relación con el objeto de esta causa, por lo que debe ser suspendida hasta la resolución definitiva de la cuestión planteada.

La defensa de Puigdemont estaba pendiente de esta resolución para que el expresident pudiese volver a España. A mediados de octubre, pidieron al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que iniciase los trámites legalmente previstos para aplicar "sin más demora" los trámites legalmente previstos para que aplicase a su representado la ley de amnistía a los hechos que se le atribuían como constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.

A su juicio, el Supremo tenía que adoptar esta decisión "con el carácter preferente y urgente que el contendido de la ley atribuye a la aplicación de la amnistía". Ese mismo día, el Tribunal de Cuentas le aplicó la amnistía en la causa que tenía abierta contra él y una treintena de encausados más por los gastos del 'procés', al no haberse demostrado que se realizaran con fondos públicos provenientes del presupuesto de la Unión Europea.

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