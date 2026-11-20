El elegido ha sido Robert Pattinson, que será el protagonista de la película de 2026 de la saga de Bond. El periodista y experto en cine Alberto Rey nos cuenta en Zapeando algunas de las claves de esta elección.

Como ha dicho Dani Mateo, es la noticia cinematográfica de la semana y casi del año: ya sabemos quién es el próximo Bond. El elegido ha sido Robert Pattinson, que será el protagonista de la película de 2026 de la saga de Bond que dirigirá el canadiense Denis Villeneuve. Se rodará en 2027 y se estrenará en 2028. ¿Por qué Robert Pattinson? Nuestro experto en cine Alberto Rey nos da las claves en Zapeando.

"Todos son conjeturas. Pero la mía es que al nuevo dueño de la franquicia, Jeff Bezos, de Amazon, no le convencía ninguno de los que se postulaban para el papel. Recordemos que la elección en los casos anteriores siempre había sido la de un actor no muy conocido, al que el papel le iba a dar rango de estrella. Sin embargo, se ve que Bezos no tiene mucha paciencia y quiere ir sobre seguro con una estrella ya confirmada".

De hecho, "y según el Daily Mail, Pattinson habría cobrado un millón de dólares solo por ir a hacer el casting".

Por otro lado, y con respecto al contrato, explica el experto en cine que parece ser que va a ser para "tres películas y no para las cinco que le ofrecían a los otros candidatos", porque "Pattinson tampoco quiere encadenarse al papel". Y por estas tres películas, y ahora vamos al dinero, "se dice que va a cobrar 100 millones de dólares".

Después de repasar quiénes han sido todos los James Bond desde hace 64 años, actores que podemos ver en este vídeo, Rey se moja y señala cuál es su mejor Bond: "Yo le tengo mucho respeto a Roger Moore porque se tuvo que comer la época de las chorreras y las patillas, pero mi favorito es Daniel Craig".

En cuanto a las chicas Bond, Rey se queda con Eva Green, "pero para abrir un poco más el abanico yo me quedaré con la última. Con Ana de Armas. Sí. Paloma, su personaje es de lo mejor, si no lo mejor de Sin tiempo para morir, la última película de la saga".

Ahora bien, "no podemos dejar de hablar de Ursula Andress, que fue la primera. Esa salida del mar con aquel bikini y aquel puñal es tan icónica que ha sido referenciada varias veces en películas posteriores", recuerda el periodista, quien se moja de nuevo, y da "ideas" al equipo de casting sobre quién puede ser la nueva chica Bond: Zendaya, Hunter Schafer o Sydney Sweeney.

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