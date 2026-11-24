Francisco Cacho explica qué es la ruptura del vórtice polar, porqué ha ocurrido tan temprano y qué provoca en Zapeando.

El inicio de la semana en España viene marcado por los primeros avisos de nieve, lo que podría afectar la movilidad, aunque beneficia a las estaciones de esquí. Francisco Cacho ha explicado en Zapeando que este cambio se debe a una masa de aire frío polar ártico de Groenlandia, provocada por una ruptura del vórtice polar. En San Sebastián, el fuerte oleaje ha coincidido con una maratón, y en Asturias, las olas han alcanzado los 20 metros. Se recomienda precaución en zonas costeras. En Japón, las nevadas han dejado a miles sin suministro eléctrico y han incomunicado a 1.400 personas.

Los primeros avisos por nieve comienzan a activarse este lunes en España. Una situación meteorológica que, aunque puede complicar la movilidad en algunas zonas, supone una buena noticia para las estaciones de esquí, que esperan acumular varios centímetros de nieve durante los próximos días, según bromean en Zapeando.

Francisco Cacho ha explicado que detrás de este cambio de tiempo se encuentra la llegada de una masa de aire frío polar ártico procedente de Groenlandia. Su entrada está relacionada con una ruptura del vórtice polar, un fenómeno provocado por un calentamiento súbito en la estratosfera que altera la circulación habitual de los vientos y favorece que el aire frío se desplace hacia latitudes más bajas. Según ha señalado el meteorólogo, esta ruptura se ha producido de forma especialmente temprana.

Las nevadas ya han dejado imágenes invernales en distintos puntos de Europa, como Polonia, Alemania y algunas zonas del norte de España. Ahora bien, el continente europeo no está siendo el más afectado por el frío.

España, pendiente del viento y el fuerte oleaje

En nuestro país, el temporal también está dejando estampas llamativas. En San Sebastián, el fuerte oleaje ha coincidido con la celebración de una maratón, mientras que en los bufones de Pría, en Asturias, las olas han provocado espectaculares chorros de agua que pueden superar los 20 metros de altura.

Ante estas condiciones, Cacho ha recordado la importancia de extremar las precauciones, especialmente en zonas expuestas al viento y al mar. Recomienda llevar chubasquero, utilizar calzado con buen agarre y mantener la distancia de seguridad respecto a la costa.

La previsión apunta a que el ambiente invernal irá ganando protagonismo durante los próximos días, con un descenso de las temperaturas, precipitaciones en distintos puntos del país y nevadas en zonas de montaña. Un episodio que habrá que seguir de cerca, especialmente por las posibles complicaciones en carretera y los avisos por fenómenos costeros.

Japón, sepultado por la nieve

En Japón, las bajas temperaturas han dejado registros inferiores a los -12 grados y acumulaciones de nieve superiores al metro en algunas zonas, cifras excepcionales para un mes de noviembre.

Las consecuencias van más allá de las dificultades para desplazarse. El peso de la nieve ha provocado la caída de árboles y tendidos eléctricos, dejando a unos 4.000 hogares sin suministro. Además, alrededor de 1.400 personas han quedado incomunicadas por los cortes en carreteras y líneas ferroviarias. En algunas localidades, los vecinos han tenido que recurrir a las palas para despejar los accesos a sus viviendas y poder salir de casa.

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