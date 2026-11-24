Luis Fonsi ha compartido en redes sociales un vídeo del encendido de su árbol, pero hay un detalle que ha llamado mucho más la atención de Alfonso Arús y los colaboradores de Aruser@s.

La Navidad ya empieza a hacerse notar en las casas de los famosos, que estos días comparten en redes sociales cómo colocan las luces, sacan los adornos y preparan sus árboles. Uno de los que se ha sumado a esta tradición ha sido Luis Fonsi, que ha publicado un vídeo del espectacular abeto que ha instalado en su hogar.

En las imágenes, uno de sus hijos se encarga de encender el árbol con una varita mágica. En lo alto del abeto destaca una mano mágica con otra varita, de la que cae una serpentina de luces que ilumina la decoración, protagonizada por adornos rojos.

Sin embargo, el árbol no ha sido precisamente lo que más ha llamado la atención en el plató de Aruser@s. Alfonso Arús y los colaboradores se han fijado en el gesto del cantante, que forma un corazón con el brazo y la mano mientras posa junto a la decoración navideña. "Ha presumido de brazo, no falseemos la realidad. Aquí todo el mundo ha visto lo que yo, aquí este hombre presume de brazo, el árbol ni se ve", ha bromeado el presentador.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.