El cómico cuestiona su utilidad y el tiempo que se necesita para obtener el resultado, mientras que Alfonso Arús sale en su defensa entre risas en Aruser@s.

Leo Harlem ha lanzado un contundente 'zasca' a las yogurteras, "el trasto de cocina más absurdo de la historia". "El timo funciona así: metes un litro de leche, leche en polvo y un yogur, y de ahí salen seis yogures. ¿Cuándo? Doce horas después", bromea el humorista, que compara el proceso con la alternativa de acudir al supermercado: "Once horas y tres euros más que si bajas al súper a comprar un pack de seis yogures, al que solo tienes que quitarle la tapa".

Una crítica que ha provocado las risas en el plató de Aruser@s, aunque Alfonso Arús no ha tardado en llevarle la contraria al cómico. "Yo la defiendo", ha afirmado el presentador.

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