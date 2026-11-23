Los detalles A partir del martes, esta primera gran masa de aire traerá frío, lluvias y nevadas en montaña con temperaturas durante el día por debajo de los 10 °C y por la noche, incluso, por debajo de los 5 °C.

Esta semana habrá que sacar no solo el abrigo, sino también el paraguas porque llega la primera gran masa de aire polar de la temporada, la primera que junto a una borrasca, a partir el martes trae, frío, lluvias y nevadas en montaña con temperaturas durante el día por debajo de los 10 ºC y por la noche incluso por debajo de los 5 ºC, o con heladas.

A partir del martes, lluvias en casi todo el país y el miércoles habrá menos lluvia, pero hará todavía más frío ya que bajan aún más las temperaturas. Habrá además nevadas en zonas de montaña del norte y del centro: Cantábrica, Pirineos, Ibérica y Sistema Central, pudiendo acumular más de 20 o incluso 25 centímetros de nieve nueva.

Desde este mismo lunes hasta el viernes, se esperan nevadas sobre todo en las montañas del norte y del centro. Por ejemplo, en el Sistema Central podemos acumular de aquí al viernes incluso cerca de cinco centímetros de nieve, no mucho en el sur de Teruel, algo más en el norte de la Ibérica, por ejemplo, cerca de cinco o incluso diez centímetros en las provincias de La Rioja, también en el extremo oriental, provincia de Soria y de Burgos.

Por su parte, en el Pirineo se podrán acumular 10, 15 o incluso 20 centímetros de nieve, especialmente en el Pirineo aragonés y el extremo occidental del Pirineo catalán. Y nevadas también más significativas, como en toda la cordillera Cantábrica.

En cuanto a las temperaturas, el martes, poco a poco, van a seguir bajando, sobre todo en el noroeste, ya por debajo de los 15 °C en casi todo el país, excepto en la costa mediterránea, donde todavía las temperaturas estarán por encima de los 20 °C.

Por su lado, el miércoles habrá una nueva bajada importante de las temperaturas, ambiente incluso ya más fresco en el sur, por debajo de los 20 °C en Málaga y por debajo de los 10 °C en zonas como Madrid, Valladolid, Burgos o Soria, y mínimas por debajo de los 5 °C en buena parte del interior de la Península.

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