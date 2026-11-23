La artista catalana apareció en la alfombra roja con un vestido completamente blanco y una paloma en la cabeza, algo que no ha pasado desapercibido.

Rosalía se convirtió este fin de semana en la gran protagonista de Los40 Music Awards al hacerse con cuatro galardones de los siete a los que estaba nominada. Pero la artista catalana no fue protagonista solo por su música, pues su look también fue el más comentado en la alfombra roja.

La barcelonesa apareció con un vestido completamente blanco y una paloma en la cabeza. Necko Vidal asegura que le "extrañó" verla así.

No obstante, el colaborador de Zapeando afirma que "con Rosalía, nada es casualidad" y destaca que "la paloma blanca es un símbolo de paz y espiritualidad", algo que podría tener una conexión con sus últimos temas.

"Ha conseguido que hasta la paloma en la cabeza forme parte del concepto artístico de su disco", concluye Necko Vidal.

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