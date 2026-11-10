Al empezar a correr, ¿es mejor calentar o estirar? Los sencillos ejercicios de Víctor Hernán para evitar lesiones, en vídeo

Con la ayuda de Isabel Forner, el fisio Víctor Hernán nos muestra algunos sencillos ejercicios para fortalecer nuestros músculos y cadera de cara a iniciarse en el running y evitar las lesiones.

Empezar a correr sin haberlo hecho nunca antes suele traer consigo lesiones que podemos evitar siguiendo unas sencillas pautas. Por un lado, empezar siguiendo nuestros propios ritmos y, por el otro, preparándonos previamente.

En este sentido, ¿es mejor calentar o estirar? El fisio Víctor Hernán explica que "tenemos que pensar que tenemos que activar, no dormir el músculo". Por ello, basta con cinco o diez minutos de calentamiento, caminar rápido, trotar, movilidad de tobillo y algunas elevaciones de talones o movimientos dinámicos de cadera.

Respecto a los estiramientos profundos, apunta que "no previenen en sí lesiones y lo que hacen es restar fuerza al músculo".

De este modo, el fisio de Zapeando abre su clínica y, junto a Isabel Forner, nos muestra unos sencillos ejercicios de fuerza para evitar lesiones. El primero es, con una banda elástica en la rodilla, subirnos a los ladrillos de yoga y, con las rodillas flexionadas y las manos como si sujetáramos unos bastones de esquí, bajamos pie izquierdo del ladrillo y luego el derecho.

Otro ejercicio que se puede hacer es, con la banda por encima de los pies, sentarnos en el suelo, estirar piernas y abrirlas. De este modo trabajamos cadera y core, que es de donde viene la mayoría de las lesiones. Serían, explica Víctor, tres series de 15 cuatro o cinco veces a la semana.

Por otro lado, con la cinta en uno de los pies, realizamos un movimiento de cancán con el otro pie. De este modo trabajamos cuádriceps, core, brazos y cadera. También podemos hacerlo de lado estirando la pierna hacia atrás. Puedes ver la correcta forma de realizarlos en el vídeo sobre estas líneas.

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