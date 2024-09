Cristiano Ronaldo ha abierto su propio canal de YouTube en el que muestra su día a día. En uno de sus últimos vídeos el futbolista ha compartido varios vídeos caseros, grabados por Georgina Rodríguez, en los que se ve qué hace en un día normal.

En las imágenes, por ejemplo, se le puede ver navegando en su yate y como se tira el agua para disfrutar de un baño. "¿Qué tal, guapo?", se escucha decir a Georgina. "Parezco un niño bueno, a que sí", responde él. "Creo que Cristiano y Georgina se están haciendo un 'David y Victoria'", comenta Dani Mateo. "Son dos personajes, en sí mismos espectaculares, y los unes y es brutal", responde Cristina Pedroche, dando la razón al presentador.

En otro vídeo se ve a CR7 viendo la televisión mientras le maquillan. "Qué mala, me grabas y no dices nada", le dice el futbolista a Georgina. "A la gente le maquillan normalmente para salir en la tele pero a Cristiano para verla", indica Quique Peinado. "¿Cómo sabe Cristiano si esta guapo o no está guapo?", plantea Quique, "pues hace el clásico 'espejito espejito'". En la misma escena, se puede ver como el futbolista se mira en un espejo para ver si su maquillaje ha quedado perfecto.