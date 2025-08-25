Jabifus vuelve a Aruser@s con el ranking semanal del 25 al 31 de agosto: los signos más afectados y afortunados

Jabifus, el astrólogo de Aruser@s, regresa con más fuerza que nunca, tras recargar las pilas en vacaciones de verano, para desvelarnos qué nos deparará esta semana del 25 al 31 de agosto a cada signo del zodiaco.

La suerte esta semana sonríe especialmente a Virgo, Leo y Libra, que encabezan el ranking zodiacal. En el otro extremo, Escorpio, Tauro y Cáncer deberán estar atentos a los obstáculos que se les presenten.

Para ello, Jabifus, nuestro astrólogo de cofianza, nos cuenta cómo nos afectará la energia planetaría según nuestro signo estos últimos días donde nos despedimos del mes de agosto.

El cielo está que arde, y es que Venus, el planeta del amor, entra en Leo este 25 de agosto. Además, el próximo domingo tendremos cuarto creciente en Sagitario, ideal para hacer planes, tomar impulso y soñar a lo grande.

Ranking semanal del 25 al 31 de agosto

Top del ranking

Virgo: Tu temporada ha comenzado y eso se hace notar. Esta semana vas a ir a tu bola, todo fluye a tu favor y lo que te propongas saldrá como esperas.

Leo: Venus entra en tu signo y te pone arrollador. Atraes miradas y el amor ronda muy cerca. Si tienes pareja, semana de pasión; si estás soltero, algo se cuece...

Libra: Semana súper romántica. El planeta Venus te sonríe y lo notarás, sobre todo, en el amor donde tendrás armonía en tus relaciones y una energía especial.

Mitad del ranking

Acuario: Atención al trabajo: hay oportunidades que pueden cambiar tu rumbo profesional, por lo que Jabifus te recomienda estar atento y no dejar pasar ninguna señal.

Sagitario: Con el cuarto creciente en tu signo el domingo, es tiempo de proyectar, soñar y apuntar alto.

Aries: ¡Abundancia económica! Estás en racha para atraer buenas noticias financieras. Aprovecha, pero con cabeza.

Géminis: Estás en el puesto mágico del ranking imparable y con una energía magnética. Pero cuidado con dispersarte.

Piscis: Necesitas calma. Las tensiones están cerca, así que busca momentos meditación y evita los conflictos.

Capricornio: Despertarás con la cabeza hecha un lío. La confusión te ronda, por eso es vital que organices tus ideas. Practica la meditación para centrarte.

En lo más bajo de la tabla

Escorpio: Semana de dudas. Te costará tomar decisiones y podrías sentirte un poco bloqueado.

Tauro: ¡Cuidado con los gastos! Se avecinan imprevistos, sobre todo relacionados con el hogar.