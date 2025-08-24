EEUU y la Unión Europea arropan a una Ucrania "libre y democrática" en su Día de la Independencia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante el Día de la Independencia

Ucrania celebra este domingo el 34º Día de la Independencia. Pese a encontrarse en un contexto de guerra y terror, el país ha sido felicitado, entre otras personas influyentes, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

"Una Ucrania libre, democrática e independiente. Por eso lucháis. Por eso nos esforzamos. Estamos con vosotros, todo el tiempo que sea necesario. Porque una Ucrania libre es una Europa libre", ha escrito la presidenta en sus redes sociales. Además, ha incluido una imagen de la bandera ucraniana.

De su lado, Costa compartió también en su perfil de X un vídeo con subtítulos en ucraniano en el que destaca que "su valentía y esperanza por la paz inspiran a todos": "Estamos con ustedes, codo con codo. Nuestro futuro está juntos en la Unión Europea".

Asimismo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no podía faltar en la oleada de felicitaciones y mensajes de apoyo a su propio país. Por su parte, ha agradecido a diferentes mandatarios sus palabras en una fecha tan señalada, como al Papa León XIV, al presidente de EE.UU., Donald Trump, al de China, Xi Jinping, al de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, o al rey Carlos de Inglaterra, entre otros.

Además, líderes europeos compartieron también sus felicitaciones, como Friedrich Merz, canciller alemán, Gitanas Nausèda, presidente de Lituania o el primer ministro sueco, Ulf Kristersson. Pero las fronteras han traspasado Europa e incluso el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el representante especial estadounidense en Ucrania, Keith Kellogg, han visitado Kiev para apoyar a los ciudadanos y abogar por una paz "justa y duradera".

En paralelo, el Gobierno español ha trasladado sus felicitaciones al pueblo de Ucrania en un mensaje del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

"Felicito al pueblo y el Gobierno de Ucrania, que hoy celebran su Día de la Independencia", ha manifestado. También ha dirigido palabras de aliento a Ucrania en su guerra contra Rusia. "España seguirá apoyando a Ucrania en la defensa de su la libertad y soberanía. Estamos al lado de Ucrania para alcanzar una paz justa y duradera", ha sentenciado.